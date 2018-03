Um estudo do diretor do Instituto Liberal, José Luiz de Carvalho, conclui que acidentes naturais matam mais do que os provocados pelo homem. Em 2006, a natureza matou 23.833 pessoas. Já os desastres tecnológicos mataram 9.900.

Com isso, Carvalho discute “qual é o papel do Estado sem atingir a liberdade da sociedade organizada”.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte