Juca Ferreira, ministro da Cultura, recebeu pedido de ajuda do produtor canadense Jonathan Baker. Com um sócio brasileiro, Baker quer contar em filme a história do inglês Henry Bates.

O cientista passou 11 anos na Amazônia e classificou 14 mil espécies de seres vivos ali existentes. O filme, para museus e escolas, já tem título: Amazon Adventure.