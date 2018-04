José do Nascimento Jr, do novíssimo Instituto Brasileiro de Museus, enfrenta tarefa difícil: melhorar a gestão dos museus federais, além de coordenar uma política nacional para o setor. Não se sabe se com ou sem recursos.

O assunto – que estava até agora nas mãos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – acaba de passar para as suas.



