Nathalie nas horas vagas

Ela participa, ativamente, da comunidade “Eu Amo Danoninho” do Orkut. Está também em outra cujo título é “Enchi o saco de hipocrisia.” Aos 23 anos, o seu sonho, não esconde de ninguém, é ser modelo famosa.

O caminho escolhido, no entanto, é no mínimo, curioso. Nathalie Rondeau está hoje lotada em Brasília, ganhando salário em cargo no Conselho Editorial do Senado. Ao qual chegou graças a um dos “atos secretos” do presidente José Sarney, revelados pelo Estado.

A tarefa do Conselho? Selecionar as publicações importantes da vida legislativa nacional, que se transformarão em livros e em história.

Filha do ex-ministro Silas Rondeau – que cuidou das Minas e Energia até 2007 e é grande aliado de Sarney -, Nathalie, pelo jeito, não é de muitos segredos. Ainda no Orkut, participa das comunidades “Sou boa, mas não sou boba” e “Eu Me Namoraria“.

E, no “About Me”, avisa: “Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que faz quando tem toda liberdade de escolha.” Nossa…

