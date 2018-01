As paredes da fachada do Museu de Arte do Rio serão escaladas na intervenção urbana Zona de Lançamento, idealizada por Valéria Martins.

Na performance, que acontece neste fim de semana, artistas acrobatas interagem com projeções a 20m de altura. Com direito a trilha sonora de orquestra de microfonistas e instrumentistas que captam os sons da rua.