Não merece

Eleonora Menicucci ligou para Nana Queiroz, organizadora da campanha #eunãomereçoserestuprada, anteontem. A ministra garantiu à jornalista que o governo vai começar campanha educativa contra o assédio. As duas devem se encontrar.

À coluna, a ministra afirmou que a posição do governo Dilma é de “tolerância zero a qualquer tipo de violência contra as mulheres” e que “fortalecerá as campanhas de enfrentamento à violência doméstica e sexual”.

O grupo de enfrentamento à violência doméstica, do MP de São Paulo, está acompanhando a página criada por Nana com denúncias, ameaças e incitamentos a estupros.

Em mensagens, usuários chegam a admitir ter cometido o crime mais de uma vez.