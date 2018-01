A publicidade no Brasil não reflete sua diversidade de raça e gênero. É esta a conclusão de estudo elaborado pela Heads Propaganda – a ser apresentado no fim do mês em evento da ONU Mulheres no Museu do Amanhã, no Rio.

A pesquisa mostra que mais de 80% dos protagonistas dos comerciais são brancos. Cerca de 26% reforçam estereótipos de mulheres e homens e 74% não contribuem com a equidade de gêneros. Foram analisados 3 mil filmes publicitários.