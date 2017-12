Antes de chegar à China, Alexandre Tombini topou com um conhecido presidente de banco central europeu no voo Paris-Xangai. “Lembra que te disse que o Brasil estava muito ruim em nosso último encontro, em dezembro, no Rio de Janeiro? Pois bem, agora estamos todos”, lamentou o executivo.

A conversa ilustra o clima instalado na reunião do G-20, onde as palavras chaves nas discussões tem sido “preocupação” e “incerteza”.