Mesmo com todos problemas na matriz, a GM Brasil não desanima. “Estou até notando uma coisa bastante interessante: o brasileiro, que via os carros como um ativo há alguns anos, está voltando a pensar no veículo como uma forma de resguardar seu dinheiro”, conta José Carlos Pinheiro Neto, vice da montadora.

Carro, ao menos, não vira pó.

