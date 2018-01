Ativistas criaram mobilização online, no site Avaaz, para impedir o gradeamento da Praça Roosevelt. Segundo esses frequentadores, problemas do excesso de ruídos na madrugada, lixo e depredação deve ser resolvido “com diálogo e não com grades”.

O abaixo assinado – que até a tarde de ontem contava com 501 assinaturas – será entregue ao vereador Eliseu Gabriel.

