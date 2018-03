Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, não acredita que o jogador tenha assinado qualquer coisa ou recebido depósito. “Seria ilegal, um comportamento inadequado, que não condiz com a relação de convergência que temos com a família”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.