Quem quiser ler Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo Cesar de Araújo, já tem opção: comprar mesmo com a proibição judicial. Estão disponíveis na Amazon duas edições usadas, por R$ 186, ou uma novinha em folha, a R$ 283. Já no Mercado Livre é possível comprar uma versão digital do livro – por R$ 29,89.

Não autorizada 2

Em entrevista ao Fantástico, em 2007, Roberto Carlos afirmou não saber o que faria com a publicação em mãos. Não iria queimá-la – guardaria para sempre ou mandaria para a… reciclagem.