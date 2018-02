Não agradou

Foto: Reuters



A megaestilista Vivienne Westwood não ficou muito contente com o que viu na versão de Sex and the City para o cinema.

Apesar dos 300 looks que as poderosas amigas desfilam no longa, a estilista conta que saiu do cinema, na pré-estreia, depois de 10 minutos do filme começar, frustrada por não encontrar “o mais inusitado e o melhor da moda”.

Agora, Vivienne briga para ser a próxima roteirista fashion da trama.

Detalhe: o vestido de noiva que Carrie usa na trama é criação da própria estilista.