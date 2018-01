O Cine Belas Artes – cuja reabertura será anunciada hoje – vai ganhar uma nova sala, chamada SPCine/Caixa Cultural. A ideia é apoiar a circulação de produções cinematográficas paulistas, dando espaço a filmes que não conseguem telas nos cinemas na cidade. É a primeira conquista da agência SPCine, aprovada pelo prefeito Haddad em dezembro. O patrocínio da Caixa Econômica Federal incluirá, também, programa educativo com atividade com escolas ao longo do dia.

