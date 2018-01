Namorada secreta de Ayrton Senna resolve aparecer

Detalhes de um namoro mais que discreto de quatro anos de Ayrton Senna virão a público neste fim de semana. Quem vai contar é a própria namorada à época, a hoje empresária Adriane Yamin, de 47 anos — filha do fundador das Duchas Corona. Ela é a entrevistada do Programa Eliana, do SBT, neste domingo.

“Cansei de ouvir minha história sendo contada por outras pessoas. É hora de eu mesma dizer o que vivi com ele e quem fui eu nessa história toda”, contou Adriane na conversa com Eliana sobre sua vida com o ídolo mundial da Fórmula-1. Adriane é citada em biografias do craque das pistas, mas sempre negou pedidos de entrevista.