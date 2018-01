Michael Phelps passou menos de 24 horas no Brasil. Chegou anteontem, para a abertura de uma loja da Under Armour. Antes, treinou na Hebraica, com piscina fechada. E foi embora logo após a inauguração.

