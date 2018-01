Elizabeth Beisel, uma das capitãs do time de natação americano, possui outros talentos. A nadadora postou, essa semana, um vídeo em seu Instagram tocando nada menos do Johann Sebastian Bach, ao lado do treinador Bowman. Ela no violino, ele no piano.

Com direito a hashtag #roadtocarnegiehall, fazendo a alusão ao lema #roadtorio que todos atletas americanos estão usando.