Especialistas na temática água e cidades estarão reunidos a partir de hoje em Inhotim. Para debater a crise hídrica. Além do professor Albert Appleton, ex-diretor de águas de Nova York, falarão Sérgio Besserman e Marília Melo.

Idealizado por Breno Carone, presidente do Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, contará ainda com a atriz Cléo Pires – embaixadora das Águas da Unesco.