Economista neoliberal brasileiro fez as contas e descobriu: a Vale foi a empresa que mais “nacionalizou” no Brasil durante a última década. Foram 16 empresas que, juntas, representaram investimentos da ordem de US$ 23 bilhões. Nem a Petrobrás gastou tanto nesse tipo de compra.

Talvez o camarada Hugo Chávez tenha feito mais. Mas como cada nacionalização, na Venezuela, é seguida de briga na Justiça, os números não são confiáveis.