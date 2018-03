O painel do Museu das Gemas, de Athos Bulcão, vai ocupar a vitrine da Galeria Nara Roesler a partir desta terça. Além desse trabalho, o mural do Hospital de Brasília e o do Instituto Rio Branco, entre outros, estarão reunidos na exposição. Com curadoria de Agnaldo Farias.

