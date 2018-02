Flavia Trindade e Mariana Jacinto estão em festa. As moças inauguram – dia 9, em Pinheiros – o espaço físico de sua plataforma cultural online New Creators. “No espaço, vamos reunir os trabalhos de todos os 190 artistas que já apoiamos no mundo virtual. Sempre mesclando arte, design e moda”, explica Mariana. “A ideia é inserir ainda mais esses novos nomes no circuito.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.