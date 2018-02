Graça Foster resolveu apertar os parafusos de todas as obras da Petrobrás. As principais construtoras do País – Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez – foram comunicadas e estão assustadas.

Como primeiro passo, a estatal decidiu rever gastos previstos em contratos cujas obras estão atrasadas. Mesmo que estes recursos já estejam no orçamento da petroleira para este ano.

Indagada, a empresa diz que não há nada neste sentido.