O Conselho Federal de Medicina entrega ao MP, esta semana, levantamento sobre a redução de leitos hospitalares do SUS de 2010 até agora.

Pelos dados, 15 estados sofrem com o déficit. Destaques? Rio, Minas e São Paulo – neste, foram desativados 1.315 leitos, caindo para 65.432. Parece pouco, mas é o tipo de número que não pode diminuir ante a precariedade da saúde pública. E se no estado mais rico do País está assim…