Recluso nestes dias pré-mensalão, José Dirceu tem se dividido entre a leitura voraz do noticiário e os telefonemas com manifestações de apoio.

Luiz Carlos Barreto e Fernando Morais estão entre os amigos que mais têm conversado com o ex-ministro.

Na toca 2

João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara e candidato à prefeitura de Osasco, também vem falando com Dirceu. Já com os demais réus do caso as conversas têm sido esparsas.

Na toca 3

O ex-ministro assistirá ao julgamento, que começa quinta, ao lado de seus advogados e assessores – em Vinhedo, onde tem casa, ou SP. Nada de PT.