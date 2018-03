Direto de Londres, Henrique Goldman, diretor do filme Jean Charles, desembarcou por aqui. Veio acompanhar a pré-produção de seu novo longa, O Nome da Morte. Trata-se de adaptação do livro de Klester Cavalcanti, vencedor do Jabuti em 2006 na categoria livro-reportagem.

A história, baseada em fatos reais, narra 35 anos de atividade de um matador de aluguel.