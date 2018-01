Comida saudável, na rua ou em casa

Ao completar oito anos dos restaurantes Frutaria São Paulo, Claudio Carotta resolveu que era hora de ampliar os horizontes, mas sem se afastar do seu tema. Assim, abrirá o Empório Frutaria – um espaço onde, além do restaurante na base da alimentação saudável, oferecerá produtos na mesma linha.

“As pessoas não querem comer coisas saudáveis só quando vão ao restaurante. Elas querem essa qualidade dentro de casa também”, justifica o empresário, que se animou a criar o espaço após se certificar da demanda dos clientes.

Quem for ao empório poderá dispor, ainda, da consulta da nutricionista do restaurante. O espaço abre em esquema de soft-opening amanhã, no Itaim Bibi.