Gustavo e Otávio Pandolfo, de OsGêmeos, fecham o ano com chave de ouro. Vão participar, em dezembro, do Salão Nacional de Belas Artes do Carrossel do Louvre, em Paris.



A tela O Dia Em Que a Casa Voou vai acompanhada de outros nove trabalhos brasileiros. Entre os artistas, os festejados Francisco Brennand e Gregório Gruber.

