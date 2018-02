O MP vai sugerir ao governo mudanças no Marco Civil da Internet, em discussão no Congresso. Procuradores alertam: do jeito que está, o texto traz “risco excessivo” aos direitos do consumidor, da criança e do adolescente.

O documento será encaminhado ao Ministério das Comunicações e à Anatel.

Na rede 2

Uma sugestão é endurecer as regras para responsabilizar provedores de internet que divulgam conteúdo impróprio de terceiros – como racismo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela proposta, em tramitação na Câmara, eles são obrigados a retirar o conteúdo do ar só após serem notificados por um juiz. Até lá…

Na rede 3

O projeto, diga-se, vem causando rebuliço entre deputados há mais de duas semanas. Parlamentares alinhados com Dilma querem, primeiro, votar o Marco Civil; já a oposição defende que o melhor, antes, é tipificar os crimes cibernéticos.