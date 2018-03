Rafael Nadal virá ao Brasil no carnaval. Mas sem planos de encarar a folia. O tenista espanhol vem participar do Rio Open, de 16 a 22, no Jockey Club Brasileiro.

O moço ficou tão encantado com o troféu do ano passado, criado por Antonio Bernardo que, este ano, o joalheiro criou réplicas para que os campeões possam levar para casa.

Na quadra 2

Aliás, comenta-se no mundo do tênis que o Rio Open, atualmente um torneio nível ATP 500, pode se tornar, já no ano que vem, ATP 1000.