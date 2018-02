Consta que pelo menos três professores responsáveis pela correção da prova de redação do Enem deste ano pediram afastamento da função pouco antes do início do processo. Motivo? Segundo apurou a coluna, teriam sido instados pelo Inep a “flexibilizar” a leitura dos textos.

O órgão estaria preocupado com o risco decorrente do desconhecimento, por parte dos alunos, do tema proposto – Publicidade infantil em questão no Brasil. No total, 529 mil estudantes tiraram zero na prova de redação.

…do lápis

Fonte no Ministério da Educação confirma que muita gente envolvida com a prova, no MEC e no Inep, temia que a falta de debate sobre o assunto (principalmente na TV) pudesse prejudicar os alunos.

Procurado, o Inep afirma que “o Enem possui critérios claramente estabelecidos para a correção das redações, que são públicos e não mudam durante o processo”.