Na ponta dos pés

No momento em que completa 45 anos de carreira na dança, a bailarina Helô Gouvêa comemora a boa fase. Ela e seus sócios, Ana Maria Diniz e Leandro Sampaulo, acabaram de abrir franquia do Estúdio Anacã. Em um mês já receberam proposta para abrir unidades no Morumbi, em Porto Alegre e até fora do País, em Lisboa, Portugal. No palco, Helô dirige a peça EleEla, ao lado de Edy Wilson. A estreia é dia 29, no Teatro Alfa. O segredo do sucesso? “Vemos a área de dança muito mal das pernas porque mantém o mesmo ritmo sazonal, que depende de crianças. Nós também temos crianças, mas não só. Apesar da crise, não sentimos queda de matrículas e estamos conseguindo alcançar nossas metas”, conclui.

