João Carlos Martins tem sido acompanhado, nas últimas semanas, por BBC e CNN. As emissoras estão registrando os concertos do maestro, com vários artistas convidados, e seu projeto social – que pretende criar mil orquestras jovens em regiões carentes do Brasil.

