Com curadoria de Ivald Granato e Jacob Klintowitz, 14 artistas consagrados entram em clima de Copa. A exposição Os Onze – Futebol e Arte – mostra simultaneamente, na África do Sul e no Mube, 11 painéis. A partir de junho.

