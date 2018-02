Na paisagem

Gilberto Elkis está completando 23 anos de paisagismo. “A moldura da arquitetura”, define. Acaba de repaginar o Dalva & Dito, do amigo Alex Atala, e deu novos ares ao restaurante japonês do clube Pinheiros, que fica sobre um lago. “Foi um projeto de que gostei muito, porque adoro a paz que flui com a água”, diz. Ele mantém em sua sala uma fonte, cuja missão é desestressar os visitantes. Nos últimos anos, Gilberto se rendeu aos revestimentos naturais – questão de economia e… ecologia. “O cliente hoje é muito mais exigente!”

