Uma das principais apostas da nova geração do surfe, Lucas Silveira deu rasante no Brasil na semana passada, depois de receber o prêmio de melhor surfista “sub 20” na Austrália. E já partiu para nova competição na Argentina, não sem antes deixar seu recado: “Temos muitos surfistas talentosos no Brasil, que vêm de origem humilde e estão sem patrocínio. O que acaba sendo realmente difícil!”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.