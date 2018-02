Além de dizer que cumpria ordens do ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, Luiz Antonio Pagot, do Dnit, estaria decidido a citar um novo nome, hoje, em seu depoimento no Senado.

O de Miriam Belchior, coordenadora do PAC na gestão Lula.

Mas, entre ontem e hoje, há quem aposte que ele ainda pode mudar de ideia.

