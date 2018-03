Com a disputa municipal pegando fogo, Chalita se ausentará semana que vem. Vai ao MIT, em Boston, falar sobre o papel da educação no desenvolvimento do Brasil. Depois, à Columbia University, em NY, palestrar sobre os BRICs.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.