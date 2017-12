O Vem Pra Rua está otimista. Nas contas de Rogério Chequer, desde a publicação de um Mapa do Impeachment no site do movimento, na quarta-feira, 11 congressistas já trocaram de lado, passando de “indecisos” para “a favor” da saída de Dilma.

“Só computamos parlamentares que dão evidência pública dessa posição”, explica Chequer. Até ontem, o Mapa apontava, no Congresso, 254 votos indecisos, 184 a favor do impeachment e 156 contra.