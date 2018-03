Mais de 200 deputados recriam hoje, na Câmara, a Frente Parlamentar de Segurança Pública. O mote do seu presidente, Alberto Fraga:“Ninguém tem coragem de sair na rua depois que escurece. Isso não pode continuar”.

E Salesio Nuhs, da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, quer por em pauta, ao longo do ano, “o controle de armas de fogo e munições no País, assim como a simplificação dos registros no Sistema Nacional de Armas”.