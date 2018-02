Segundo se apurou nos bastidores, Paula Lavigne continua à frente do Procure Saber. Mas busca maioria para tirar o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, da questão.

Na mira 2

Kakay diz que nunca advogou para o Procure Saber. “Sou, sim, advogado de Roberto Carlos”, avisa, lembrando que ajudou o grupo no caso do Ecad e se reuniu com seus integrantes no estúdio de RC, a convite do Rei.

“Não faço parte da associação. Não sou artista.” Será?