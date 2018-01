Milú Villela, do MAM e do Itaú Cultural, pilotou jantar (fotos ao lado) em torno do ministro da Cultura Marcelo Calero anteontem. Para falar com dirigentes de instituições que integram o recém-criado Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais.

Apresentaram ao ministro uma agenda que inclui a revisão da Lei Rouanet para equacionar as distorções do mecanismo de financiamento, a urgência de uma reestruturação da Funarte e o mapeamento da economia da cultura no País.