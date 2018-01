Joima Panisello nasceu em uma cidadezinha a 200 km de Barcelona. Seus avós tinham fazendas de oliveiras e produziam azeite virgem e extra virgem. Por isso, costuma dizer que “mamou e cresceu com dieta mediterrânea”. Na semana passada, a médica espanhola esteve no Brasil para o lançamento da campanha Azeite sua Vida – e se reuniu com estudantes de Medicina, Nutrição e Gastronomia e também com colegas do Incor. Joima diz que, embora esteja provado que o azeite reduz a aparição de problemas cardiovasculares, no Brasil seu consumo não está nos patamares esperados. Mas garante: “A meta será alcançada em três anos”.

