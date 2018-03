Demóstenes Torres, senador, ironizou Ricardo Lewandowski, do TSE, durante julgamento sobre a criação do PSD. Agora, o inquérito que Demóstenes responderá por envolvimento com Carlinhos Cachoeira está nas mãos de… Lewandowski.

Na memória 2

Torres dizia que Lewandowski voltara aos tempos de advogado ao julgar o processo de criação do PSD. “Todos o assistiram dançando na boquinha da garrafa”, afirmou, à época.

Estará arrependido?