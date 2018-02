O mercado de imóveis novos em SP continua aquecido: os preços subiram 14,1% em 2013, acima dos 12,4% registrados em 2012. E os “apertamentos” — habitações de até 50m², com um dormitório — respondem por boa parte do aumento: foram lançados 9.261 imóveis com esse perfil no ano passado, quase sete vezes mais do que em 2008.

Os dados fazem parte de pesquisa da Fipe que a revista Exame publica esta semana.