Na ladeira

A queda da arrecadação do Estado de São Paulo, em termos porcentuais, está mais veloz que a da União. Números fresquinhos da Secretaria da Fazenda mostram que em agosto ela foi de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2014.

No acumulado do ano, entretanto, a retração está em 4%. “A recessão está impactando todos os setores e estamos acompanhando com lupa”, disse ontem o secretário Renato Villela.

Novos cortes de despesa? “Ainda estamos operando perto da previsão, mas isso pode mudar. O problema está permanentemente no nosso radar”, avisa o secretário.