Donos de casas de shows e produtores de eventos andam com a pulga atrás da orelha. É que está para ser votado na Câmara projeto de lei que prevê devolução do valor do ingresso em caso de… atrasos de mais de 40 minutos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.