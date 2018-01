Na Gestão Doria, 196 pessoas enquadradas por pichação

Incluindo a pichação feita no muro da casa de João Doria neste fim de semana, somam-se nada menos que 196 “incidências” do tipo desde que o prefeito assumiu o cargo.

Todos os infratores foram levados a DPs e assinaram o devido termo legal. E 49 foram devidamente multados.

Os marinheiros pegos na primeira tinta pagaram R$ 5 mil. Os de segunda vez, R$ 10 mil.

Zerados

Uma das exigências do grupo que comprou a Alpargatas foi a quitação do saldo do empréstimo de R$ 2,7 bilhões. Montante que a holding J&F conseguiu na Caixa para comprar a prazo, há dois anos, a empresa das mãos da Camargo Corrêa.

Feito de irmão para irmão, esse empréstimo na Caixa ainda está mal explicado.

Liquidez farta

Consta que parte do grupo que comprou a Alpargatas está de olho na… Seara. Pertencente à J&F.

Dia D

O pessoal do MinC conta as horas até dia 22. É quando o Planejamento anunciará quais ministérios levam, e quanto, na nova liberação de recursos do Tesouro.

Protesto caixa 2

Acaba de aparecer na praça um protesto caixa 2. É um vídeo propondo o “Fora Temer”, que circula com o logotipo e o jingle do movimento Vem Pra Rua… sem ser dele.

“É falso”, avisa o site de Rogério Chequer. “O VPR está chamando o povo, no mesmo dia 27, mas é contra a impunidade e pela renovação política do País.”

Corpo estranho

Renato Janine Ribeiro está concluindo suas memórias dos tempos do MEC. Seis meses na Esplanada, título provisório, será um balanço das lições aprendidas em Brasília. “Minha principal preocupação era como o não político exerce um cargo político, que é muito difícil”, resumiu.

À espera

A retomada das operações da Samarco foi pauta de reunião, domingo, de Fernando Pimentel com o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, e com a empresa. A companhia não conseguiu emplacar seu plano de voltar à ativa em julho. Duas licenças estão pendentes, uma delas sobre descarte de rejeitos.