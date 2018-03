O artista plástico Roberto Camasmie abre nesta segunda, no espaço Roberto Camasmie, nos Jardins, a mostra Sedas e Sonhos – Fashion Arte.



O Parque Villa Lobos recebe, a partir desta terça, a exposição Container Art, com curadoria de Lucas Bambozzi e Cao Guimarães. A mostra reúne trabalhos em videoarte de 50 artistas brasileiros.



Acontece nesta terça, no Auditório do Ibirapuera, o Save The Date. premiação da Trip editora para os que realizam trabalhos e inciativas nos campos da sustentabilidade, cidadania e terceiro setor.



Michael Bublé aterrissa em São Paulo para apresentação única, terça, no Via Funchal.



Vencedora do prêmio Irish Times Theatre Award, do 12º Festival da Cultura Inglesa 2008, a peça A Trilogia de Alice, de Tom Murphy, estréia nesta terça na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo.



John Casablancas lança quarta-feira seu polêmico livro Vida de Modelo, na Livraria da Vila da Lorena.



Quarta-feira, acontece a última edição do ano do projeto Errática-poema ao vivo, no CCBB.Os convidados da semana são o poeta e compositor Antonio Cicero e a artista e também poeta, Lenora de Barros.



Hip- hop é com ela. A norte- americana Kelis apresenta seus sucessos, quarta-feira, no Espaço das Américas.



A peça Cine-Teatro Limite estréia sexta-feira no Sesc Consolação. Com direção de Pedro Brício e Sergio Módena, o espetáculo retrata a vida de um escritor que se cerca de fantasias cinematográficas para não encarar a realidade.



Ele é considerado o supergalã do samba. Diogo Nogueira apresenta sexta-feira, no HSBC Brasil, o show de lançamento do seu DVD, Ao Vivo.



O ator Pedro Granato encarna seu personagem Berlam Belozo para lançar seu EP, sábado, no Café Concerto Uranus.



O grafiteiro Cesar Profeta abre uma exposição na Mini Gallery. A abertura será com um happening, no sábado.



Ela é conhecida pela voz doce e pela escolha de um bom repertório de MPB. A cantora Paula Molerembaum, sobre ao palco do Tom Jazz, para duas apresentações, sábado e domingo.

