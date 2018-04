Na frente: Wanderley Luxemburgo, Pelé, Glenn Hamilthon e mais…

Wanderley Luxemburgo não está nem aí por ter saído do Palmeiras. Seu instituto IWL, dedicado à formação esportiva – e com sedes em quase todos os Estados -, entrou na lista de selecionados do programa Finep-Prime.

Em benefício de crianças excepcionais, a Associação Kodomo No Sono promove domingo seu 26º bazar beneficente. Com shows musicais, venda de brinquedos e artigos importados, comida brasileira e japonesa. Em Itaquera.

Glenn Hamilthon leva, amanhã, suas esculturas para a Galeria Arte Aplicada.

Reinhold Stephanes, da Agricultura, e Luiz Barretto, do Turismo, estarão no 14º Meeting Internacional do Lide, a ser comandado por João Doria Jr. na República Dominicana. Em outubro.

Levando Pelé como convidado ilustre, desliza pelo Mediterrâneo, entre Veneza e e Míkonos, um cruzeiro “100% brasileiro”. No programa do Costa Serena, além de escola de samba, o filme Pelé Eterno.

Tem louco pra tudo. A primeira novela impressa em papel higiênico, no Japão, vendeu 80 mil exemplares em um mês. É um “terror psicológico” que se passa dentro de um pequeno banheiro japonês.