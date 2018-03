Na frente: Rodrigo Santoro, Guel Arraes, Olivia Byington, e mais…

Com direito a Rodrigo Santoro na passarela, a Redley abre seu desfile para todos os que estiverem circulando pelo cais do porto, no Fashion Rio. Enquanto a Cavalera arma sua apresentação no Minhocão, na Fashion Week.

Romance, longa de Guel Arraes, foi o único latino-americano indicado ao Festival de Xangai, na semana que vem.

Primeiras edições de obras de Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz e António Nobre estão entre os 1.055 lotes em leilão, hoje, em Lisboa.

Olivia Byington comemora 30 anos de carreira, no palco do Fecap. Amanhã e domingo.

Em ótima fase, Rodrigo Pessoa acaba de faturar 100 mil euros, em torneio na Itália.

Por meio de seu twitter, Paulo Coelho, que mora na França, critica as explicações dadas pela Air France sobre o acidente do voo 447.

Correção: Abraham Lincoln tinha, sim, a síndrome de Marfan (desordem do tecido conjuntivo) mas morreu mesmo foi da bala que o atingiu.

De Eduardo Jorge, ao se referir à secretária Dilma Pena, ontem, em lançamento do Parque Verde: “Ela é a mãe do Parque.” Serra não riu…

